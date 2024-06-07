木村拓哉さん風特大フェザーネックレスセット

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最近の木村拓哉さんが着けているゴローズネックレス風にアレンジしました。木村拓哉さんはターコイズが付いていますが、こちらのフェザーでもかなり雰囲気が出ています。これ一つ着けているだけでも胸元がカッコ良い！この機会に是非！！※こちらはゴローズのカテゴリーをお借りしています。ゴローズではございませんのでご注意下さい。●フェザーサイズ縦幅6.7cm横幅1.5cmチェーン50cm●素材：黄銅、鹿紐●その他、注意事項：目立つ傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。いかなる場合でも返品返金は出来ません。