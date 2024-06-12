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WWS ワークウェアスーツ LL ネイビー ジャケット パンツ セットアップ
商品番号 B12780690424
商品名

WWS ワークウェアスーツ LL ネイビー ジャケット パンツ セットアップ
ブランド名 ワークウェアスーツ
特別価格 税込 8,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●商品名WWSスーツに見える作業着上下セット●サイズ：LL肩幅：約47cm身幅：約56cm着丈：約76cm袖丈：約62cmウエスト：約86cm（平置き約43cm×2）股上：約31cm股下：約67cm裾幅：約18cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材ポリエステル100%●カラーネイビー●その他同じサイズで他のカラーも出品しています。●状態多少の使用感はありますが、目立つダメージや汚れありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。#WWS#ワークウェア#スーツ#セットアップ#上下セット#作業着#作業服
http://narcologia.ru/goods/Sydney693949.html
http://narcologia.ru/goods/browse931391.html
http://narcologia.ru/goods/composite82354.html
WWS ワークウェアスーツ LL ネイビー ジャケット パンツ セットアップ
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