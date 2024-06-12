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フェザーバングル
商品番号 M31190883641
商品名

フェザーバングル
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェザーバングルです！真鍮製ですが、重厚感·存在感共に抜群です！サイズはおよそ内直径(横)62㎜内直径(縦)46㎜口径29㎜幅20㎜です。ゴローズ、tady\u0026king、鷲見太郎、SAADなどお好きな方是非ともご検討下さいませ！カラー...シルバーアクセサリー材質...真鍮
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