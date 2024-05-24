オールドコインカンパニー　ロングウォレット　チェーン付き

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商品詳細
オールドコインカンパニーのレイラとなります。サドルレザーなので、経年変化も素晴らしく、まだまだ使用できます。飴色とまではいきませんが、15年くらい使用しています。あくまでも中古品なので、画像で判断のうえ、NCNRでお願いします。
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