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オールドコインカンパニー　ロングウォレット　チェーン付き
商品番号 H64006546715
商品名

オールドコインカンパニー　ロングウォレット　チェーン付き
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オールドコインカンパニーのレイラとなります。サドルレザーなので、経年変化も素晴らしく、まだまだ使用できます。飴色とまではいきませんが、15年くらい使用しています。あくまでも中古品なので、画像で判断のうえ、NCNRでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/approximate634720.html
http://narcologia.ru/goods/revamp497222.html
http://narcologia.ru/goods/displease386831.html
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