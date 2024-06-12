ゴローズgoro's 金縄ターコイズ付き印台

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商品詳細
原宿のゴローズで購入。30年以上、稼いだお金をアメカジの服装に費してきました。最近は腕時計にはまっているので資金調達のため、集めてきた服やアクセサリーを出品します。縦寸法:28.68mm横寸法:19.82mm重さ:5.8g※落札後の質問はご遠慮下さい。
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