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ゴローズgoro's 金縄ターコイズ付き印台
商品番号 M11282546237
商品名

ゴローズgoro's 金縄ターコイズ付き印台
ブランド名 ゴローズ
特別価格 税込 10,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

原宿のゴローズで購入。30年以上、稼いだお金をアメカジの服装に費してきました。最近は腕時計にはまっているので資金調達のため、集めてきた服やアクセサリーを出品します。縦寸法:28.68mm横寸法:19.82mm重さ:5.8g※落札後の質問はご遠慮下さい。
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