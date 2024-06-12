fantastic man ファンタスティックマン リング

ファンタスティックマンの廃盤モデルになります。サイズは16号←調節可能重ね付けにオススメです。付属の袋などはありません。※シルバー磨き希望の方は気軽におしゃって下さい。特になければ現状の状態で発送致します。気に入ってつけていましたので、使用感はあります。usedになりますので神経質な方は購入ご遠慮下さいませ。低評価の方とは取引をご遠慮させて頂いてます。購入前にプロフィールの確認の上、ご購入お願い致します。



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