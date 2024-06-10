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メトロイドゼロミッション　フュージョン　攻略本(ゼロミッション)
商品番号 E45548510315
商品名

メトロイドゼロミッション　フュージョン　攻略本(ゼロミッション)
ブランド名 ゲームボーイアドバンス
特別価格 税込 8,177 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※他でも出品中ですのでご購入の際はコメントよろしくお願い致しますm(._.)mGBAメトロイド　ゼロミッション　フュージョン(ソフトのみ)　攻略本(ゼロミッション)のセットになります。クリア後は暗所に長期保管していました。説明書、攻略本共に使用感はありませんが説明書の表紙右上に折れあり(写真9枚目)任天堂DSにて両方とも動作確認済です。(写真10枚目はゼロミッションです)セーブデータは削除済みです。中古品の為、ご理解頂ける方のみご購入お願い致します(;_;)ご質問等ありましたらコメントお願い致します^^#メトロイド#Metroid#GAMEBOY#ゲームボーイアドバンス
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