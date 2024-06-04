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【送料込】雄勝硯　四五平　天然共蓋　蒔絵　澤村製硯（蝶）澤村製
商品番号 H16386282631
商品名

【送料込】雄勝硯　四五平　天然共蓋　蒔絵　澤村製硯（蝶）澤村製
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古品につき若干汚れがあります。箱にも汚れやボールペンでの書き込みがあります。作者は「康山作」と記載されています。出品に際して、水洗いをしています。発送は匿名で発送します。天然石硯すずり蒔絵硯蒔絵すずりスズリ書道
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