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舐達麻 キーホルダー 限定 レア
商品番号 R55460963760
商品名

舐達麻 キーホルダー 限定 レア
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 2,450 円
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商品詳細

COLOR:BLACKMETAL-GLITTERLOGOMATERIAL:ZINCALLOYSIZE:7cm×4.8cmGAKKINデザインの麻家紋の合金製キーホルダー。裏面にBUDSPOOLの刻印、巾着袋が付属。フックを外して鍵やキーリングを通して使用します。※巾着袋のクラシックロゴは箔プリントの為、摩擦で剥がれます。BUDSPOOL舐達麻限定レア入手困難macchoseedat-pablow般若suikenkohhak-69sky-hibeszeebrakzmなど、ヒップホップ、ラップ好きにオススメ！早い者勝ちコメントなしOK割り込みOK即購入OK横盗りOK
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