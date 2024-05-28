炎炎ノ消防隊１〜２４刊(講談社コミックス)／大久保 篤

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商品詳細
写真の通りです。本自体はかなり綺麗です。新刊TSUTAYA書店で購入しました。古本ではないです。読むつもりで購入しましたが、時間がなくて手放すことを決めました。保管は扉付きの本棚に綺麗に丁寧に保管していました。日焼けはございません。気になる点は何なりとご質問ください。定価528円24冊 12672円です。約4割引きでお譲りいたします。ペットは飼っていません。タバコは吸いません。かびの匂いもありません。
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