輪島塗　朱色　絵替花鳥図吸物椀十人前　金蒔絵　蓋物　明治時代　個人所蔵品

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ご覧頂きありがとうございます。こちらの品は朱漆「絵替花鳥図吸物椀十客前」でございます。細密の細工がされおり、蓋と椀の絵が繋がって描かれております。一点一点ご覧になって頂きたかったので画像確認専用をアップしております。陶磁器ヨーソローの出品一覧からご確認下さいませ。※100年程経っている品ですので、完璧をお求めの方はご購入をお控えくださいますよう、お願いいたします。★寸法★直径12.3㎝高さ9.1㎝（蓋込み）陶磁器の町、佐賀県伊万里市在住で古物商（第911100009525）を営んでおります「陶磁器ヨーソロー」と申します。古伊万里、現代作家もの、個人で製作活動しているレアな窯元、有田焼伊万里焼の陶磁器を中心に出品しております。未使用品に関しては陶磁器商社、骨董に関しては古物競りやコレクター依頼品でございますので、ご安心くださいませ。種類...椀装飾...蒔絵#輪島塗#蒔絵#金蒔絵#朱#料理屋#割烹#小料理#飲食店#客単価#共箱