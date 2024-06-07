SEGA Genesis Mini美品・genesisアジア

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商品詳細
SEGAGenesisMiniセガジェネシスミニ【中古美品・genesisアジア版】■商品説明ジェネシスミニのアジア版です。ジェネシスの名作ゲーム40本＋2本を収録！型番mk-16000-40■内容物・ジェネシスミニ本体・コントローラX2個・USB電源ケーブル・HDMIケーブル※本商品にACアダプターは付属しません。■↓以下日本版では未収録のタイトル・Dr.Robotnik’sMeanBeanMachine(Dr.エッグマンのミーンビーンマシーン)・EccotheDolphin(エコー・ザ・ドルフィン)・ToeJam\u0026Earl(トージャム\u0026アール)・SonicTheHedgehog(ソニック・ザ・ヘッジホッグ)・AlteredBeast(獣王記)・CastleofIllusionStarringMickeyMouse(アイラブミッキーマウスふしぎのお城大冒険)・ShinobiIII:ReturnoftheNinjaMaster(ザ・スーパー忍II)・EarthwormJim(アースワームジム)・AlexKiddintheEnchantedCastle(アレックスキッド天空魔城)・SonicSpinball(ソニック・スピンボール)・Vectorman(ベクターマン)・WonderBoyinMonsterWorld(ワンダーボーイVモンスターワールドIII)・VirtuaFighter2(バーチャファイター2※メガドラ版)・Strider(ストライダー飛竜)・KidChameleon(カメレオンキッド)・LightCrusader(ライトクルセイダー)・EternalChampions(エターナルチャンピオン)■商品状態・付属品：写真か商品構成説明からご判断ください・商品状態：A（中古美品）■共通事項説明・出品物に関する共通説明はプロフィールの中に記載していますので、ご購入いただく前にぜひご確認ください。・出品一覧を見るには、下記のリンクからご覧ください#レアゲーム#レトロゲーム#海外版ゲーム#ゲーム正規品#プレミアソフト#kinjoinfo
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