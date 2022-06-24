SEGA メガドライブ ミニ2 品

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商品詳細
数回遊んだだけです。自宅保管の中古品になりますので、本体やケーブル、箱などに多少の汚れや傷があります。いくつかのゲームのセーブデータが残っていると思います。トラブル防止の為、遊べれば良いという方のみ購入お願いします。※動作確認済みです。SEGAメガドライブミニ2color:BLACKポータブル・据置タイプ:据置タイプ#セガ#SEGA
http://narcologia.ru/goods/shuttle890225.html
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http://narcologia.ru/goods/shuttle474425.html
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