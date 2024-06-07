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エミール・リトレ『19世紀フランス語辞典』全5巻（補足巻を含む）
商品番号 J65486200469
商品名

エミール・リトレ『19世紀フランス語辞典』全5巻（補足巻を含む）
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 7,820 円
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商品詳細

1872年刊行。E・LITTRE「DICTIONNAIRE　DE　LA　LANGUE　FRANCAISE」19世紀リトレフランス語辞典（5巻本）。この辞典は非常に文学的で、あらゆる種類と時代の引用で一杯です。19世紀フランス語、フランス文学の研究の必須アイテムです。研究室あるいは個人研究者のための特別廉価提供です。是非お求めください。
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