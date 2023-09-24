レア品【Men】海外男性モデル/セミヌード写真集

【翌日発送可能です】----------------------------------------------------Men:PhotographsbyStephanMayハードカバー英語版StefanMay(著)128ページ※バーコードが読み込めなかったため、Amazonの情報になります。2023/09/24現在、中古品は一点しか流通しておらず￥5,358となっていました。本の詳細はAmazonをレビューなど参照してみてください。外人モデル男性のセミヌード的な写真集です。洋書ですが、写真集なので問題はないかと思います。現在、入手困難な一冊です。素晴らしい肉体美の男性モデルばかりでポーズも様々なので、イラストや絵画などで男性を描く際の参考にもなる一冊かと思います。#筋肉#男#本#洋書----------------------------------------------------表紙やフチに若干痛みなどはありますが、本文に書き込みはなく、中身の状態は概ね良好です。丁寧迅速な発送を心がけています！気軽にお問い合わせください。



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