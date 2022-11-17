バイオハザード　店頭デモムービー

バイオハザード コードベロニカの店頭用映像ディスクです。※ドリームキャスト専用となっております。動作確認は行っておりませんが、読み込み面も綺麗で傷もなく、非売品ゆえ大変希少かと思います。━━━以下、諸注意と配送方法━━━◆自宅収納品かつ素人保管です。ご理解の程宜しくお願いします。◆状態の評価は、あくまで個人的評価です。素人検品ゆえ、見落とす可能性も御座います。◆匂いや初期傷／スレ傷などに関して、特に気になさる方はご購入をオススメしません。◆身内に喫煙者あり。昔、犬を飼っていました。（10年以上前）〓梱包方法〓◆折れ防止の片面段ボール補強＋厚紙保護＋水濡れ防止＋緩衝材〓発送に関して〓匿名配送を利用します。◆ネコポスにて発送予定その他気になることや分からないことはご質問ください。



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