TimeSplitters 2【美品・GC北米版】

■商品説明TimeSplitters2はあるファーストパーソン・シューティングゲームのビデオゲームによって開発されたフリーラジカルの設計とによって公開アイドスのためにプレイステーション2、ゲームキューブやXboxのゲーム機。これはTimeSplittersシリーズの2番目のゲームであり、オリジナルのTimeSplittersの続編です。このゲームは、10のレベルで構成されるストーリーモードを備えています。このモードでは、プレイヤーは、ワイルドからさまざまな期間のタイムクリスタルを収集することで、TimeSplittersのエイリアンの種族が歴史を台無しにするのを阻止しようとする2つの宇宙海兵隊の1つの役割を引き受けます。西から25世紀。いくつかのマルチプレイヤーモードがあります。開発者フリーラジカルデザイン出版社アイドスインタラクティブシリーズTimeSplittersプラットフォームゲームキューブゲームキューブNA:2002年10月16日ジャンル一人称シューティングゲームモードシングルプレイヤー、マルチプレイヤー■商品状態・動作確認済・付属品:写真からご判断ください・商品状態:A(中古美品)■共通事項説明出品物に関する共通説明はプロフィールの中に記載していますので、ご購入いただく前にぜひご確認ください。■出品一覧を見るには、↓のリンクからご覧ください#レアゲーム#レトロゲーム#海外版ゲーム#ゲーム正規品#プレミアソフト#kinjoinfo



