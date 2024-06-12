【美品】PS5 本体 ディスクドライブ搭載モデル 完品

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ご覧いただきありがとうございます。ご不明点や追加で見たい箇所などございましたら、お気軽にコメントください。PlayStation5ディスクドライブ搭載通常版CFI-1200A012022/12/09にAmazonで当選して購入したワンオーナー品です。遊ぶ想定で開封してセットアップしていたのですが、結局PS4で遊んでいたので初期化しています。【状態】外箱、本体、コード類、傷一つなく美品です。コード類を入れている外箱のみ、フタの裏側に凹みがあります(写真4枚目)【内容品】付属品は写真のとおり全て揃っています。・PlayStation®5・ワイヤレスコントローラー・ベース・HDMIケーブル・電源コード・USBケーブル・印刷物1式└クイックスタートガイド└セキュリティーガイド※不織布なども全て揃っています。【梱包について】内容品の梱包は新品同様の品質で対応いたします。配送時は別のダンボールを用意して梱包いたします。外箱で直接配送はしないのでご安心ください。