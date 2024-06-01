PEACE Grand PIANO ミニピアノ　トイピアノ　アンティーク　レトロ

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PEACEGrandPIANOトイピアノ アンティーク レトロレトロなグランドピアノで見た目が可愛いです♡赤い蓋の上に1羽の鳩もステキです♡一目惚れして購入したトイピアノです。家財整理の為出品いたします。全鍵盤の音は出ます、鳴らない鍵盤も御座いません。トイピアノならでは、何とも愛らしい音は、奏でるだけで、癒されます♪残念ながら、下側の足3本部分はありません！！写真での状態に、ご理解いただけます方でよろしくお願いいたします。【サイズ】 横最大38㎝×縦最大35.5㎝×高さ6.7㎝木製アンティークトイピアノ骨董品ビンテージコレクション昭和レトロインテリア雑貨屋昔懐かしい19keys19鍵盤ミニピアノミニグランドピアノ稼働品種類···その他