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ワンダー3/アーケードギアーズ
商品番号 H21349711020
商品名

ワンダー3/アーケードギアーズ
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「ワンダー3/アーケードギアーズ」セガサターン専用ソフトです。少し遊んだ程度なので、状態は悪くないかと思いますが、あくまでも使用済みと言う事でご理解下さい。説明書や付属の攻略冊子はほとんど読んでないので状態良いです。ディスクの状態は写真の通りです。本体が無いので動作確認はしておりません。改めて、使用済みという事でご理解頂き、ノークレーム・ノーリターンでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/organization287062.html
http://narcologia.ru/goods/perforce605365.html
http://narcologia.ru/goods/marshal59480.html

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