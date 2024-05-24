アークナイツ　設定資料集　RESET版

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商品詳細
アークナイツ 公式美術設定資料集RESET版特典含め開封済みです保管の際の若干のスレ、使用感、僅かな埃などはご了承ください外箱について外箱にキズがあります。(画像5枚目の◯のところ)また、外箱の角に凹みがあります。神経質な方はご遠慮ください。ビニール、プチプチ、段ボール箱で梱包します。設定集(A4/354P)クリエイティブチームインタビュー冊子ドクター通行認証アクリルキーホルダーアーミヤ専用スキンコーデ交換カード(種子セットは付きません、コーデ交換カードは中国語版でしか使用できません)
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