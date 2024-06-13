掛け軸 松橋玉昇 水墨山水 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。

掛け軸松橋玉昇水墨山水絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。墨を、ぼかしで濃淡・明暗・遠近を表す日本の伝統美水墨画。海外では、Zen（禅）paintingと呼ばれる事もあるそうで、眺めていると心が穏やかに澄み渡る気がします。外国の方へ贈ると日本的芸術品と非常に喜ばれるそうです。サイズ（本紙）405×1062ｍｍ自宅保管の骨董品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 松橋玉昇 玉昇 水墨山水 山水 水墨画 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#水墨画#茶掛け#茶道具#松橋玉昇#松橋_玉昇#玉昇#水墨山水#山水#新築#落成#新築祝い#落成祝い#祝い#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...水墨画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景主な画材...墨