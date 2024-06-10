【廃盤品】美品 稀少 矢沢永吉DVD THE LIVE DVD BOX

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ご覧いただきありがとうございます！プロフィールをご覧いただければありがたいです。◉８年前に矢沢永吉公式サイト「ONLINE SHOP」から購入したものです。永ちゃん が好きな方にお譲りしたいと思います。◉生産が終了した今では入手困難で超稀少な DVDBOX16枚セットをお探しの方、この 機会にいかがでしょうか。◉５枚は未開封（下記収録ライブに記載）、 11枚は開封していますが全ては視聴してい ません。５～７枚を１～２回ほど視聴して いると思います。（記憶の範囲です）◉自宅の直射日光が当たらないコレクション ラックに保管。出来るだけ触れないように していましたので、BOX及びDVDともに 『美品』です。◉自宅長期保管品としてご理解いただける方 にご検討をお願いします。★過去にVHSで発売された13タイトルと 2000年武道館「STOPYOURSTEP」 2002年東京スタジアム「THEDAY」 さらに特典映像DVDが付いた、全16枚 のDVDがBOXに集約されています。★音声は矢沢永吉、本人監修による全作品 DTS5.1hサラウンドにリミックスされ た見応え・聴き応え満載のDVDです。【収録ライブ】・82MILESANDMILES（未開封）・84E'LIVE （未開封）・89STANDUP'ARENA・89STANDUP'DOME・90Rock'nRollArmyBUDOKAN・91BigBeatSTADIUM・91BigBeatBUDOKAN・92AnytimeWoman・93ComeOn!・94ThenameisYAZAWA・95JUSTTONIGHT （未開封）・96WILDHEART・97YES，E （未開封）・20STOPYOURSTEP・02THEDAY・特典映像DVD （未開封）