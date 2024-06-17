鈴木心 「写真」「鈴木心写真館のあゆみ」まとめ売り

フォトグラファー鈴木心さんの写真集「写真」・書籍「鈴木心写真館のあゆみ」まとめ売りです。鈴木心「写真」広告写真から雑誌撮影まで、幅広く活躍する写真家、鈴木心のファースト写真集。大学時より撮りためてきたプライベートワークの作品から130点余りを収録。編集はブルーマーク、ブックデザインは菊地敦己によるもの。限定1,500部ブルーマーク/bluemark,200822×29cm,128pハードカバー|condition:BISBN9784902519044定価¥5,800「鈴木心写真館のあゆみ」鈴木心写真館ができるまえ。全国出張写真館から松陰神社前にたどり着くまでの『鈴木心写真館のあゆみ』。39ヶ所、82回、6,887組、15,051人。2011年、東日本大震災をきっかけに福島から始まった鈴木心主宰の出張写真館、7年間の集大成です。写真館にいらっしゃったことのある方もそれ以外の方も、芸術や商業写真だけなく、写真館を行うことの意義、本当の理由をお伝えするための本です。鈴木心だけでなく、その運営に携わった方のさまざまな視点から鈴木心写真館とは何だったのかを浮き彫りにします。----------〈目次〉・鈴木心による写真館のねらいや歴史・スタッフたちによる写真館感・お客様の写真館観・主催者の写真館観・福島のの中高生と活動した鈴木心写真部作品集・鈴木心アシスタント卒業生（三宅祐介、神藤剛、高木亜麗）による写真の未来を語る鼎談・鈴木心の両親インタビューほか----------〈書籍概要〉ページ数：フルカラー164ページ企画・発行：鈴木心



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鈴木心写真館のつくり方



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