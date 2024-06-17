Father ファーザー　橋口譲二 写真集　古本

【最低価格・値下げ不可】Fatherファーザー橋口譲二写真集です。ハードカバー・1990年版・古本です。4部作のひとつ「17歳の地図」につづく2作目「ファーザー」です。ほぼ全国を旅して、その旅の中で出会った112人のお父さんたちの姿をまとめています。山下泰裕、筑紫哲也、河野洋平の写真も掲載しています。デザイン資料としての購入です。書庫保管していました。カバーは少しスレ・キズ・変色・汚れ・傷みがあります。中ページは僅かに変色がありますが、使用感少なくキレイです。小口に変色があります。サイズ 約300×300mmカバー/外観 ★★★★中ページ ★★★★★古本の状態を5段階の★で評価しました。★が多いほど良い状態です。＊＊＊プロフを必ずお読みください。＊＊＊自宅保管の為、神経質な方はお控えください。しっかりと緩衝材を入れ丁寧に梱包、購入日から1〜2日で発送致します。※商品はスマートフォンで撮影していますので、色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。※緩衝材段ボール等は再利用して梱包しています。※画像が全てとなります。ご了承のほどよろしくお願いします。※中古品であることをご了承の上ご購入ください。#Father#ファーザー#橋口譲二#George_Hashiguchi#ハードカバー#1990年版#Photographs#作品集#写真家#写真#写真集#フォトグラファー#カメラマン#古本#お家時間



Father ファーザー



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