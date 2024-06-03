(送料無料鹿児島発) voxギター用アンプ２２Wフットスイッチ付き

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voxのアンプでございます年代の割にはガリ等ございませんでしたトレモロデプス及びスピードマスターコントロールゲインコントロールスイッチなどを搭載※※※商品名※※※ダンス服上下セット※※※商品詳細※※※なし※※※動作確認※※※※※※付属品※※※本体のみ※※※状態※※※特に傷も無くきれいな状態です。キャビネットに少しの破れがございます※※※サイズ・重量※※※※※※落札後のお取引方法※※※・「メルカリガイド」の「メルカリ購入までの流れ」を参考に手続きをお願い致します。※※※営業時間※※※・当方からのご連絡は、土曜日、日曜日、祝日を除いた平日の午前10時半から午後3時までとなります。※※※ご入金について※※※・ご入金は銀行定休日を除き、一週間以内でお願い致します。 また一週間以内にご入金がない場合は、キャンセルとさせて頂きます。※※※その他注意事項※※※・店頭併売品のため、売り切れの際は即時返金させていただきます。・当方専門職では無い為、専門的なご質問にはお答えできない場合があります。・付属品の有無については説明文に記載しておりますのでご確認ください。・出品物は古い物ですので、商品により傷や使用擦れ等がございます。・肉眼で判断できる傷については極力明記しておりますが、神経質な方の入札はご遠慮ください。・発送は通常ご入金日（銀行反映時）の翌日となります、日時指定頂く際にご注意ください。・鹿児島からの発送となるため、お届けまでに若干の時間を要します。予めご了承下さい。・保障のない発送での事故等は、一切の責任を負いかねます。