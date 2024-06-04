【ほぼ未使用】PS5本体 ディスクドライブ版 CFI-1200A

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商品詳細
今年2月頃に購入しました。動作確認のみしておりほぼ未使用です。綺麗ですが細かい点気になる方はご購入お控えください。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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