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【ほぼ未使用】PS5本体 ディスクドライブ版 CFI-1200A
商品番号 F52676601583
商品名

【ほぼ未使用】PS5本体 ディスクドライブ版 CFI-1200A
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 17,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今年2月頃に購入しました。動作確認のみしておりほぼ未使用です。綺麗ですが細かい点気になる方はご購入お控えください。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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