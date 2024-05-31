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- 民藝 牛ノ戸焼 牛ノ戸窯 二点：建水とミルク入れ
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商品詳細
鳥取の工藝品二点です。古いものですが、状態はきれいです。建水サイズ（約）：高さ9㎝、幅15㎝、口の内径11㎝ミルク入れサイズ（約）：高さ5.5㎝、底直径5㎝。#中井窯#中井焼#牛ノ戸焼#鳥取#民藝#吉田璋也
http://narcologia.ru/goods/tenet152263.html
http://narcologia.ru/goods/response981442.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial701516.html
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