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民藝　牛ノ戸焼　牛ノ戸窯　二点：建水とミルク入れ
商品番号 B91166360679
商品名

民藝　牛ノ戸焼　牛ノ戸窯　二点：建水とミルク入れ
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

鳥取の工藝品二点です。古いものですが、状態はきれいです。建水サイズ（約）：高さ9㎝、幅15㎝、口の内径11㎝ミルク入れサイズ（約）：高さ5.5㎝、底直径5㎝。#中井窯#中井焼#牛ノ戸焼#鳥取#民藝#吉田璋也
http://narcologia.ru/goods/tenet152263.html
http://narcologia.ru/goods/response981442.html
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