PS5 本体 ディスクドライブ搭載 CFI-1000A01

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遊ばなくなったので出品いたします。【商品について】内容｜製品箱、PS5本体、ベース、ワイヤレスコントローラー、電源ケーブル、USBケーブル、HDMIケーブル、印刷物一式状態｜中古品(2021/01購入、2年ほど使用、メーカー保証期間切れ)、付属品完品、動作確認済み、初期化済み、手の届く範囲はドライシートで清掃済み【出品者について】沖縄県在住のため、購入者様のお住まいによって、配達までにお時間がかかります。予めご了承ください。タバコは吸いません。ペットは飼っていません。【お取引について】コメント返信｜12:00〜19:00発送作業時間｜12:00〜19:00商品の梱包 ｜製品箱を緩衝材で包みます値下げ交渉 ｜不可。値下げコメントは返信しません取り置き ｜不可専用出品 ｜不可商品についてご不明な点がありましたら、お気軽にコメント下さい。