園芸植物大事典　コンパクト版　小学館　1994年

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商品詳細
小学館コンパクト版園芸植物大事典 定価40780＋税書き込みはないですが、表紙と背表紙に名前シール付きになります。写真1、5シールの上から、図書館用のブッカーシールでコーティングしています。写真6、7重たいです。箱込みで8キロ。1巻が、3.1キロ。2巻が、3.2キロあります。どうぞよろしくお願いします。
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http://narcologia.ru/goods/plaque534907.html
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