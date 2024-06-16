裁断済み　プライム脳神経外科1〜5セット

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます◡̈⃝︎⋆︎*「脳動脈瘤」「脳虚血」「脳・脊髄動静脈奇形と頭蓋内・脊髄硬膜動静脈瘻」「グリオーマ」「頭蓋底腫瘍」木内博之/斉藤延人自己裁断済みのため傷ありにしています。背表紙に少し皺あります。状態は写真参照ください。確認した限りでは書込みなしです。見落としがありましたらすみません。神経質な方はご遠慮下さい。#木内博之#木内_博之#木内博之#木内_博之#斉藤延人#斉藤_延人#本#自然／医療・薬学・健康
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