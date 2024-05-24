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商品詳細
第33回 二科会主催二科展 カタログ 1948年岡本太郎が帰国後、第一作「夜明け」を発表した展覧会の出品カタログになります。岡本に加え東郷青児、他新聞記事の貼り付け、書き込みあります。古書古本にご理解いただける方よろしくお願い申し上げます。展覧会岡本太郎現代アートタローマン#初版#初版本#古書#古本#骨董#アンティーク#ビンテージ#時代物
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岡本太郎復帰第一作「夜明け」掲載 第33回二科展出品カタログ 1948年 古書-
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