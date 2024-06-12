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【プロコン付属】 NINTENDO SWITCH本体
商品番号 F27099396252
商品名

【プロコン付属】 NINTENDO SWITCH本体
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 8,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoSwitch2018年製ニンテンドースイッチ本体とJoy-Conセットになります。(画像のものがすべてです。)内容NintendoSwitch本体Joy-Con(L)ネオングリーンJoy-Con(R)ネオンNintendoSwitchACアダプターハイスピードHDMI™ケーブルNintendoSwitchドックプロコン(定価7678円)保護ケース本体、ジョイコン、プロコンともに動作確認済みです。子供が使用していたため保護ケースをサービスでお付けします。使用に伴う傷や擦れはみられています。中古品になりますので使用に伴う多少のヨゴレやダメージ等ご了承下さい。神経質な方はご遠慮ください。尚、スプラトゥーン2セットの付属品であるソフトやステッカーは付属しておりません。すり替え防止の為、クレーム返品はご遠慮下さい。
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