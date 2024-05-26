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PS5版 アーマードコア6 プレミアムコレクターズエディション
商品番号 M40550055856
商品名

PS5版 アーマードコア6 プレミアムコレクターズエディション
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 24,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

撮影のため輸送箱を開けたましたが付属品は新品未使用、すべて揃っています。ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICONプレミアムコレクターズエディションアーマード・コア6【エビテン限定特典】●ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICONオリジナルアクリルパネル【プレミアムコレクターズエディション同梱内容】数多くの特典が同梱された「ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICON」コレクターズエディションに、『AC「NIGHTFALL」スタチュー』が格納できる「ガレージ」ジオラマフィギュアをセットにした国内エビテン専売商品です。1.「ガレージ」ジオラマフィギュア（全高32cm）2.「ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICON」（PS5）ゲームソフト3.AC「NIGHTFALL」スタチュー（全高19cm台座含む）4.アートブック（ハードカバー仕様/48P）5.デジタルサウンドトラック6.スチールブック7.ロゴピンズセット8.オリジナルステッカーセット
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