TWICE CANDYBONG ∞ ペンライト サナ ダヒョン

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商品詳細
TWICEのペンライトスタジアムライブで１度使用しました。ライト部分のフィルムはそのままでストラップなしで使用しました。目立ったキズはないです。トレカ２枚付バラ売り・値下げ不可となります。他にも出品してます#りりーTWICE
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