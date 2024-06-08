【新品・未開封】KANJANI∞ DOME LIVE 18祭 　初回限定盤B

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関ジャニ∞が\"歓喜の舞台\"ドームに帰ってきた!!72万人と共に駆け抜けた熱狂の\"18祭\"。ついに圧巻のフィナーレへ・・・2022年夏にグループ初となる日産スタジアム、そしてヤンマースタジアム長居にて開催した\"夏の18祭\"を経て…お待たせしました!!\"冬の18祭\"はグループとして3年ぶりとなるドームツアー!!!観客の声援も遂に解禁となったこの記念すべきドームツアーから、ツアーファイナルとなる2023年1月15日京セラドーム大阪公演を待望の映像化!!本公演から導入されたBluetooth(R)機能搭載の制御型ペンライト「ERライト」による光の演出や、\"夏の18祭\"から楽曲を一新した恒例の\"ジャニーズメドレー\"では、本気のダンスやアイドルのキラキラ感、そして関ジャニ∞らしい遊び心も満載に詰め込んだパフォーマンスを披露。\"エイトレンジャー\"では久々となるコントも復活。さらに夏の公演に続き、関ジャニ∞の妹分キャンジャニ∞もライブに参戦。作詞・秋元康氏、振付・TAKAHIRO氏による新曲『ないわぁ～フォーリンラブ』を引っさげての登場でドームを沸かせた。そして、関ジャニ∞のライブに欠かせないバンドパートでは、ムービングステージにバンドセットを乗せて会場を縦断!!彼らの真髄ともいえる熱いパフォーマンスとEighterとのコールアンドレスポンスは必見!また特典映像には、恒例のお喋りダイジェスト集となる全公演MCダイジェスト、エイトレンジャーコント集、キャンジャニ∞のご挨拶集はもちろんの事、「スタジアム発ドーム行」のエイトレインに乗って披露した地域ごとのメドレー集や、夏から追い続けてきた関ジャニ∞の今の「言葉」をぎっしり詰め込んだドキュメント映像。打ち上げも兼ねて、ホロ酔いの5人が本編を鑑賞した『関ジャニ∞のホロ酔い鑑賞会～たまには自分をほめようや!～』を収録するなど大盤振る舞い!!片時も目を離せない関ジャニ∞のエンタメ総決算ライブ\"18祭\"。最高で最強の関ジャニ∞をとくとご覧あれ!■デジパック透明スリーブケース仕様■LIVEPhotoBook(48P)■ポスター型歌詞カード封入