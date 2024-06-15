BTS ポストイット テヒョン テテ V

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商品詳細
BTSテヒョンポストイット1枚ですサイン会後、他の参加者様から譲って頂いた直筆のポストイットです。一言お願いします♡ヌナが好きです フフ♡硬貨ケースに入っています。防水、補強して発送致します。海外製品の為初期傷等気になる方は購入をお控えください。発送中の破損等保証はできかねます。即購入可⭕専用不可❌#防彈少年團#CD#限定盤#KPOP#K_POP#写真集#bts#トレカ#バンタン#DVD#フォトカード
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