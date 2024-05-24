Ailee - VIVID

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商品詳細
包装未開封の物です。包装に擦れや皺等見られますので、包装のコンディションを気にされる方は購入をご遠慮下さい。未開封のため中身は未確認です。初期不良等があった場合でも、どの時点で発生したのかこちらでは確認出来ないため対応は致しかねます。その旨ご了承頂いた上でご検討を致します。よろしくお願い致します。
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