広報市民の友-縮刷版-第１集-71952年1月から第３集-1975年12月まで

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商品詳細
那覇市企画部広報課-1980年6月発行-1000部限定版-非売品-長い間本棚にありましたが保存状態が良く函-に経年劣化によりやや-ヤケがあります。
http://narcologia.ru/goods/passionate99813.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation771821.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford52473.html
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