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広報市民の友-縮刷版-第１集-71952年1月から第３集-1975年12月まで
商品番号 E50818107658
商品名

広報市民の友-縮刷版-第１集-71952年1月から第３集-1975年12月まで
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

那覇市企画部広報課-1980年6月発行-1000部限定版-非売品-長い間本棚にありましたが保存状態が良く函-に経年劣化によりやや-ヤケがあります。
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