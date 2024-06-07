M3914●江戸明治和本等＞〈中仙道〉都路往来〈新撰〉中仙道都路往来（和泉屋板）

●江戸明治和本●〈中仙道〉都路往来［〈新撰〉中仙道都路往来］（和泉屋板）【判型】中本1冊。縦179粍。【作者】雪江作。【年代等】江戸後期刊。［江戸］和泉屋市兵衛板。【備考】分類「往来物」。天明5年刊『〈中仙道〉都路往来』のうち頭書などを改めた改編本。「九重の花をひとへに思ひ立、旅の衣や道芝の、霞が関を越路よる、天飛雁と打つれて…」で始まる七五調の本文を大字・5行・付訓で記す。見返に「中仙道宿名」、頭書（冒頭2丁半のみ）に浅間山・千曲川など木曽の名所五葉、裏見返に「中仙道名所旧跡・名物大概」を載せる。★原装・題簽付・美本。稀書（全国に所蔵数カ所（国文学研究資料館DB））。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。