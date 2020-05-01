- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- レコーディング/PA機器
- >
- コンデンサーマイク Neumann TLM103
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
こちら、kagabo様から購入いたしました。自作のコンデンサーマイクです。（本体に若干の傷があります）出品者は非喫煙者で、ペットも居ません。【商品説明】Neumann社のTLM103の基板を元にして制作したコンデンサーマイクです。34mmダイアフラムのK87タイプのカプセルを利用し(ebayにて入手)作成しました。TLM103の基板を解析し、より出力を大きく、かつ繊細な音質となるようにモディファイを行いました。高品質なトランスを利用し、クリアながらも芯があり、ハイ上がりしないようになっています。ボイスオーバーやヴォーカル、幅広い楽器の録音にマッチします。以下にサウンドサンプルを置いていますListentotlm103modサウンドサンプルbyKagabooon#SoundCloudhttps://on.soundcloud.com/qsY3x高品質なコンポーネントを利用することで、自己ノイズの低減にも成功しました。マイク本体とショックマウントの提供となります。本マイクは単一指向性となります。また、本商品はファンタム電源(48V)でのみ動作します。種類...マイク#コンデンサーマイク#Neumann#TLM103#モディファイ
http://narcologia.ru/goods/slide176587.html
http://narcologia.ru/goods/moisture466369.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation128821.html
TLM103 コンデンサーマイク
コンデンサーマイクの世界的スタンダード
NEUMANN TLM 103 ニッケル コンデンサーマイク ショックマウントなし ノイマン 【 吉祥寺パルコ店 】
NEUMANN TLM103 Studio set コンデンサーマイク ショックマウント付属 ...
Amazon.co.jp: NEUMANN TLM103 ni ノイマン サイドアドレス ...
NEUMANN ※展示機特価※TLM103 Studio set コンデンサーマイク ショック ...
コンデンサーマイクの最高峰！NEUMANN（ノイマン）のTLM102＆TLM103の ...
新品 自作 コンデンサーマイク Neumann TLM103 クローン mod 【本日 ...
NEUMANN TLM103 Studio set コンデンサーマイク ショックマウント付属 ...
TLM103
418 NEUMANN TLM103 コンデンサーマイク smcint.com
【保管用湿度調整剤 プレゼント！】 NEUMANN TLM 103 mono set コンデンサーマイク ショックマウント、ケース付属 モノセット ノイマン 【国内正規品】
NEUMANN ノイマン / TLM 103 コンデンサーマイクロフォン 【国内正規品保証3年付き】
http://narcologia.ru/goods/slide176587.html
http://narcologia.ru/goods/moisture466369.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation128821.html
TLM103 コンデンサーマイク
コンデンサーマイクの世界的スタンダード
NEUMANN TLM 103 ニッケル コンデンサーマイク ショックマウントなし ノイマン 【 吉祥寺パルコ店 】
NEUMANN TLM103 Studio set コンデンサーマイク ショックマウント付属 ...
Amazon.co.jp: NEUMANN TLM103 ni ノイマン サイドアドレス ...
NEUMANN ※展示機特価※TLM103 Studio set コンデンサーマイク ショック ...
コンデンサーマイクの最高峰！NEUMANN（ノイマン）のTLM102＆TLM103の ...
新品 自作 コンデンサーマイク Neumann TLM103 クローン mod 【本日 ...
NEUMANN TLM103 Studio set コンデンサーマイク ショックマウント付属 ...
TLM103
418 NEUMANN TLM103 コンデンサーマイク smcint.com
【保管用湿度調整剤 プレゼント！】 NEUMANN TLM 103 mono set コンデンサーマイク ショックマウント、ケース付属 モノセット ノイマン 【国内正規品】
NEUMANN ノイマン / TLM 103 コンデンサーマイクロフォン 【国内正規品保証3年付き】