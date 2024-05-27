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外道の歌　善悪の屑　園田の歌　全巻セット 抜け巻あり
商品番号 T80778646229
商品名

外道の歌　善悪の屑　園田の歌　全巻セット 抜け巻あり
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 1,857 円
在庫状況 あり

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商品詳細

外道の歌　善悪の屑　園田の歌　全巻セット抜け巻あります。渡邉ダイスケ●善悪の屑全5巻セット●外道の歌全15巻セットですが、12巻までしかないです。ご了承ください。●園田の歌1.2巻です。全巻19冊セットになります。足りない巻などは、古本屋さんに行けばあると思うので是非☆外道の歌のみ全巻初版本です。全巻初版セットは価値がありますので、初版集めの方是非☆園田の歌も2冊とも初版です。全巻状態も良いです。やや傷や汚れヤケはあります。凄く目立つ傷や汚れはありません。帯ヨレや少し破れは何冊かあるだけです。本自体は破れなどありません。神経質な方は御遠慮ください。即購入⭕️
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