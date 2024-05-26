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- ◆ANIPLEX+ アルティメットまどか 悪魔ほむら ミストグラフ 蒼樹うめ◆
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商品詳細
「劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語」よりアルティメットまどかと悪魔ほむらの蒼樹うめイラストのミストグラフになります。特別な印刷技術により、５０年近く変色しないとのことです。箱と説明書付きです。サイズ：横約34cm×縦約42cm×奥行き2cm（額含む）中古ですがきれいな状態かと思います。↓まどマギグッズの出品一覧です。#ebifryまどマギ劇場版魔法少女まどか☆マギカ叛逆の物語まどマギアニプレックス
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