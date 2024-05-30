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【定価での販売！】 和田秀男（監訳）『素数全書』
商品番号 C86120752211
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【定価での販売！】 和田秀男（監訳）『素数全書』
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 6,930 円
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商品詳細

※※※ご注意！※※※アマゾンなどで、「鑑定団リサイクル」という悪質出品者が画像・テキストの無断転載を行っています。私とは一切関係ありません。私はメルカリでしか出品していません。『素数全書計算からのアプローチ』和田秀男/R.クランドール/C.ポメランス朝倉書店定価:¥14,000+税=¥15,400良好ですが、多少の傷みと変色は有ります。カバーが多少傷んでいます（写真4枚目）。本の下部が多少変色しています（写真5枚目）。匿名配送かつ送料込。2023.10.8気紛れセール開始。17,777円から定価ピッタリに値下げ。セールはいつまでもは続きません。#和田秀男#和田_秀男#Rクランドール#R_クランドール#Cポメランス#C_ポメランス#本#自然／数学
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