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商品詳細
※※※ご注意！※※※アマゾンなどで、「鑑定団リサイクル」という悪質出品者が画像・テキストの無断転載を行っています。私とは一切関係ありません。私はメルカリでしか出品していません。『素数全書計算からのアプローチ』和田秀男/R.クランドール/C.ポメランス朝倉書店定価:¥14,000+税=¥15,400良好ですが、多少の傷みと変色は有ります。カバーが多少傷んでいます（写真4枚目）。本の下部が多少変色しています（写真5枚目）。匿名配送かつ送料込。2023.10.8気紛れセール開始。17,777円から定価ピッタリに値下げ。セールはいつまでもは続きません。#和田秀男#和田_秀男#Rクランドール#R_クランドール#Cポメランス#C_ポメランス#本#自然／数学
http://narcologia.ru/goods/shuttle1925.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless161559.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic265937.html
【定価での販売！】 和田秀男（監訳）『素数全書』
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