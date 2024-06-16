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ルシアン・フロイド　図録
商品番号 D54498108910
商品名

ルシアン・フロイド　図録
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 1,743 円
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商品詳細

1992年世田谷美術館で開催されたルシアン・フロイド展の図録ですフロイドの人物描写もさることながら植物の表現も素晴らしくこの人しかできない個性が爆発しアートの底しれぬ魅力に引き込まれます
http://narcologia.ru/goods/forthcoming525392.html
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http://narcologia.ru/goods/composite808754.html
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