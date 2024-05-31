Newニンテンドー2DS LL マリオカート7パック

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【フォロー歓迎】丁寧な梱包と対応を心掛けております品質の良いものを皆様にお届けします◎こちらの商品は比較的綺麗な状態です→お写真の物を発送させて頂きます・付属品完備・使用頻度少なめです・外箱にキズあり(写真10)・タッチペン,SDカード付き・充電器はUSBタイプです(未使用)動作確認済み電源○ボタン○ソフト読込○商品の傷や汚れはお写真でご確認くださいNintendo他ゲーム機本体NEWニンテンドー2DSLLマリオカート7パックcolor:フクスウショクポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo9/9