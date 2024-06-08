京都聖母学院小学校入学試験問題集

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商品詳細
京都聖母学院小学校・香里ヌヴェール学院小学校の2020年〜2022年の入試対策問題集です。コピーして使っていましたので、未記入です。2021年度版の裏に折り皺があります。定価2,750円×3＝8,250円でした。
http://narcologia.ru/goods/stealth169576.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi536047.html
http://narcologia.ru/goods/plaque4207.html
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