美品 Microsoft Xbox Series X 1TB

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2023年4月にビックカメラで購入したForzaHorizon5同梱版のXboxSeriesXです。時々ゲームしていた程度で、本体は美品です。工場出荷状態へ初期化しましたので次の方にご利用いただけます。本体と電源ケーブル以外のコントローラやケーブル類は別のものを使用していた為、未使用です。また、ForzaHorizon5は本体に紐づいているようですがダウンロードせず、未使用の状態でゲームできるか検証していない為使用できるかどうか不明です。予めご了承下さい。以下は本品の製品情報です。「XboxSeriesX(ForzaHorizon5同梱版)」は、Xbox史上最高性能の「XboxSeriesX」に「ForzaHorizon5プレミアムエディション」を同梱した製品です。本体設定後にダウンロード可能なForzaHorizon5ゲーム本体および豊富な追加ダウンロードコンテンツをセットにした本製品は、4Kで描画される美しいメキシコを舞台に、数百台の世界に名だたる名車のハンドルを握り、進化しつづけるオープンワールドが広がるメキシコの活気あふれる風景を仲間やライバルたちと駆け抜けることができます。プレミアムエディションには、ForzaHorizon5：HotWheels、VIP、カーパス、ウェルカムパック、そして今後利用可能になるゲームエキスパンション第2弾が含まれます。【同梱物】・XboxSeriesX本体・Xboxワイヤレスコントローラー(3.5mmステレオオーディオジャック付き)・ForzaHorizon5プレミアムエディション・単3形乾電池2本・電源ケーブル、ウルトラハイスピードHDMIケーブル詳細は以下をご覧下さい。https://www.xbox.com/ja-JP/consoles/xbox-series-xよろしくお願いします。#Microsoft#Xbox#Series#本体#SSD#1TB