TWICEトレカセット23種まとめ売り

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商品詳細
☆最初にプロフィールをご覧ください。☆なにか質問がありましたらコメント欄にてよろしくお願い致します。☆全て一度見ましたが、見た後は元に戻して暗所にて保管しておりました。しかし海外製品のため初期傷がございますので、気になる方はご遠慮ください。6枚目の写真のようにSIGNALのトレカセットのケースは汚れがありますが、中身に問題はありません。☆プチプチに包んで発送致します。☆バラ売りも可能ですが、まとめて購入される方優先です。検索用→TWICETHESTORYBEGINSLikeOOH-AAHPAGETWOCHEERUPTWICEcoaster:LANE1TTTWICEcoaster:LANE2KNOCKKNOCKSIGNALTwicetagramLikeyMerry＆HappyWhatisLove？SummerNightsYesorYesTheyearof\"yes\"FANCYYOUFeelSpecialMORE＆MOREEyesWideOpenICAN’TSTOPMETasteofloveFormulaofLove:O+T=\u003c3Between1\u00262READYTOBESETMEFREE#TWICEOneMoreTimeCandyPopBDZWakeMeUp\u0026TWICE#TWICE2HappyHappyBreakThrough#TWICE3FanfareBETTERKuraKuraPerfectWorldDoughnutCelebrateHareHare#TWICE4ナヨンジョンヨンモモサナジヒョミナダヒョンチェヨンツウィうちわジャンボうちわトレカ缶バッジBIG缶バッジタスペトリートレカケーストートバッグラントレハイタッチ会ハイタッチ券ICカードシールコースタークリアファイルトレカセットミラー
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