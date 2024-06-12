CRAVITY ウォンジン 会場限定 タワレコ 特典トレカ 2枚 セット

ご購入前・コメント前、プロフィールを必ず確認していただきますようお願いいたします。★コンビニ・ATM払いの方 ★取引件数1000↑の方 ★日本語での意思疎通が難しい方 ★悪い評価のある方 ★業者の方 ★★受取評価を24時間以内にできない方⚠︎︎即購入❌です⚠︎︎ ※必ずコメントお願い致します。★に当てはまらない方は即購入歓迎です⭕️☆お取引においてのトラブルを未然に防ぐために、商品説明およびプロフィールを記載しております。☆記載のあることについて、購入者様の確認不足によるトラブルの対応は致しかねますので、必ずご確認いただければと思います︎︎︎︎︎。••┈┈┈┈┈┈┈┈┈商品情報┈┈┈┈┈┈┈┈┈••ウォンジンのイルコンファンコン公式トレカタワレコ特典トレカ2枚のセットです。スリーブに入れた状態で暗所に保管しております。目立つ傷は見受けられないかと思いますが、完璧をお求めの方、神経質な方はご購入をお控えください。梱包方法：スリーブ＋硬質ケース＋防水対策お取り置き❌バラ売り❌※海外製品および素人管理により、初期不良等の状態に神経質な方はご購入をお控えください。CRAVITYセリムアレンジョンモウビンウォンジンミニヒョンジュンテヨンソンミンクレビティスターシップSTARSHIP



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